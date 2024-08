Monitorado por tornozeleira eletrônica é vítima de disparo de arma de fogo em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Alison Santos da Silva, 31 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta quarta-feira (21), na rua Padre José, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alison estava caminhando em via pública quando membros de uma facção criminosa o abordaram e efetuaram um disparo que atingiu o punho esquerdo da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram.

Populares visualizaram Alison sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos criminosos e, em seguida, realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de polícia da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).