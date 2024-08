Durante sua participação no programa, a moradora da Flórida, nos Estados Unidos, explicou que seu pai era pastor e foi quem apresentou o atual ex-marido à ela. Nas palavras do genitor, os dois formariam uma bela dupla. E assim aconteceu: eles se casaram e acabaram engravidando de uma menina.

No entanto, Brenda acabou descobrindo que o marido a traía com ninguém menos do que seu pai.

“Meu pai disse que ele [ex-marido] era um amigo. Todo mundo sabia que eu era filha do pastor e eles tinham essa obsessão por filhas de pastores. Eu me senti traída, me senti enojada, senti que não valia nada. Eu não acreditava mais no mundo da lealdade”, desabafou.

Após a revelação, ela decidiu procurar ajuda médica e ainda descobriu que contraiu o vírus HIV, transmitido principalmente por meio do contato sexual. Foi aí que a norte-americana decidiu cortar todos os laços com o marido e com o seu pai.

Felizmente, Brenda encontrou Brandon, um rapaz que a ama mesmo depois de tudo que fizeram com ela. “Fiquei muito nervosa quando contei a ele que tenho um passado horrível”, relatou. De acordo com a mulher, ele tem oferecido todo apoio necessário ao longo da jornada.