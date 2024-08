Narcisa pergunta quanto custa o Twitter e web vai à loucura: ‘compra’

A possibilidade de o Twitter parar de funcionar no Brasil rendeu memes, reações e comentários polêmicos nas redes sociais nesta quinta-feira (29). A hashtag “O Twitter vai acabar”, inclusive, está entre as mais comentadas no X, como se chama hoje a rede social de Elon Musk. E, quem se rendeu à repercussão de uma possível saída do X do país, foi Narcisa Tamborindeguy, que levou a web à loucura com uma simples pergunta.

Em sua página oficial, Narcisa questionou: “Quando custa o Twitter?”. Logo, brasileiros clamaram que ela adquirisse a rede social de Elon Musk. “Se faltar, a gente faz uma vaquinha para complementar”, escreveu uma pessoa.

“Por favor, Narcisa. E muda o nome para ‘aí que loucura’”, brincou mais um. Outro escreveu: “Narcisa, compre o Twitter e salve o nosso país. Aí que loucura. Aí que Twitter”.

Brasileiros temem que o Twitter, hoje X, deixe de funcionar no país após uma intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Elon Musk. Ele exige a nomeação de um novo representante legal da companhia no Brasil em até 24 horas.

Caso não ocorra, a rede social pode deixar de funcionar em território brasileiro por tempo indeterminado, conforme ordenou o ministro. Logo, hashtags que temem o fim da rede social no país assumiram o topo da plataforma.

Vale lembrar que Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022 por R$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões). Desde então, a plataforma vem perdendo valor de mercado. Em 2023, conforme a Fidelity, que teve participação na compra da rede social, o Twitter passou a custar cerca de US$ 15 bilhões (R$ 75,9 bilhões).