Neymar faz teste de DNA para descobrir se tem um quarto filho

A modelo garante ter tido um affair com o craque foi concebida em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após a partida de um amistoso da Seleção Brasileira. “Minha filha é 100% do Neymar, ela se parece muito com a Rafaella [irmã de Neymar]”, disse a moça num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, em março deste ano.

Gabriella completou: “As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”.

O resultado da investigação de paternidade, que estava sendo pedida na Justiça por Gabriella Gáspár há algum tempo, deverá ser revelado em breve.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, que completou 5 meses no último dia 6, fruto do namoro com Biancardi.

Entenda o caso

Depois de Amanda Kimberlly ser apontada como mãe do terceiro filho de Neymar, o Domingo Espetacular, da Record, revelou que Gabriella Gáspár, modelo húngara, seria mãe de uma filha do jogador. Atualmente, a menina tem 10 anos e foi concebida em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após a partida de um amistoso da Seleção Brasileira.

Segundo a matéria, exibida no fim de janeiro, Gabriella afirmou que nunca entrou na Justiça porque acreditava que o craque reconheceria a filha sem que ela precisasse acioná-lo judicialmente.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, contou a moça, que ainda teria enviado mensagens tanto para Neymar quanto para os pais dele e a irmã, Rafaella Santos, mas sem sucesso.

Gáspár relatou que, recentemente, abriu um processo no Brasil pedindo o exame de DNA e pensão alimentícia. Ela pede R$ 160 mil por mês, além de valores retroativos das duas décadas, em torno de R$ 20 milhões de reais.

“Ela não tem condição econômica para nada. A filha quer fazer natação, balé. O Ney é difícil de encontrar. Ele tem residência, mas é difícil de encontrar, porque ele aparece quando quer. A criança tem 10 anos e não pode ficar esperando a vida inteira a citação dele”, garantiu o advogado Angelo Carbone.