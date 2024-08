“Com o Amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade”, escreveu. Nos comentários, a famosa logo responde: “Te amo demais”.

Após serem vistos juntos no Carnaval, Nicolas e Sabrina Sato assumiram o romance ainda em fevereiro. No Dia dos Namorados, a apresentadora revelou como foi pedida em namoro pelo artista

“[…] Da surpresa que você preparou para me pedir em namoro, com um jantar romântico só para nós dois em uma praia paradisíaca com o pôr do Sol, na Costa Rica. E eu me perguntando: ‘Ué, mas a gente já não estava namorando?”, brincou Sabrina.

Sato também disse que, desde o primeiro encontro, sentiu que estavam juntos para valer. “Nós não paramos mais desde as nossas primeiras conversas. E de lá para cá, só melhoramos”, afirmou.