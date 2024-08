A vice-governadora Mailza Assis está agitando as redes sociais com um novo trend do Instagram. Ela compartilhou uma série de iguarias acreanas que experimentou durante suas agendas pelo estado.

Entre as delícias mostradas, Mailza exibiu o famoso quibe de arroz, o bolo de cupuaçu, o picolé de açaí e o tradicional pão de milho com banana frita. Com um toque pessoal e carismático, ela trouxe à tona a rica culinária local e a cultura acreana para seus seguidores.

Veja a publicação: