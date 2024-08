Novo WhatsApp? TikTok lança grupos e figurinhas no app; veja

Para ter acesso ao recurso, basta ir até a “Caixa de entrada” do TikTok, tocar no botão “+”, no canto superior esquerdo da tela, selecionar amigos para entrarem no grupo, e finalizar com um toque no campo “Iniciar conversa em grupo”. Para entrar em um grupo já existente, é preciso clicar na caixa de entrada do aplicativo, tocar no convite recebido e entrar no chat. Os grupos dos quais o usuário faz parte ficarão disponíveis em “Selecionar um chat em grupo”, dentro do menu “Criar um novo chat”.