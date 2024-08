OAB Acre divulga resultado final de processo seletivo simplificado; veja lista

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) publicou nesta quarta-feira, 14, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas no quadro de colaboradores da instituição. A lista detalhada inclui o nome dos candidatos aprovados, suas pontuações em cada etapa do processo e a classificação final.

Os candidatos foram selecionados para as funções de Agente Administrativo, Recepcionista e Vigia, com a classificação baseada em análise curricular, entrevista e demais critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo tem como objetivo a formação de um cadastro de reserva, que será utilizado conforme a necessidade de preenchimento de vagas futuras na OAB/AC.

“A publicação no Diário Oficial da Ordem oficializa o resultado e inicia o prazo para eventuais contestações ou recursos, conforme as normas da instituição. Com isso, seguimos com o cumprimento daquilo que nos propusemos a fazer, com inclusão e transparência”, destacou Rodrigo Aiache, presidente da Seccional Acre.

VEJA A LISTA: