Olimpíadas: Brasil fecha 1ª fase do vôlei feminino no topo e vai pegar Rep. Dominicana

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia neste domingo e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento nas Olimpíadas de Paris. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi a única a não ceder sequer um set, terminando assim no topo, com a melhor campanha. Com isso, o Brasil vai encarar nas quartas de final a República Dominicana.