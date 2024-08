Onda de incêndios atinge cidades de SP e mata dois funcionários de usina; nuvem de fumaça chega à capital

Incêndios de grandes proporções foram registrados em vários pontos do estado de São Paulo ao longo de quinta-feira (22) e sexta-feira (23), dias marcados por calor intenso, ventania e baixa umidade do ar.

Pelo menos 30 municípios entraram em alerta máximo para queimadas, segundo o governo do estado. Um Gabinete de Crise de Emergencial foi criado para adotar medidas por conta dos incêndios.

A Defesa Civil de São Paulo informou que um dos principais focos ocorreu em uma plantação de cana-de-açúcar no município de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O fogo começou na quinta, mas se espalhou em grande proporção nesta sexta-feira.

Imagens mostram que o céu da cidade ficou completamente tomado pela fumaça.

Rodovias que cortam a região chegaram a ter o trânsito interrompido no decorrer da tarde por conta da fumaça.

Uma Área de Preservação Permanente (APP), plantações de cana e pasto foi atingida por um incêndio de grandes proporções, na Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi, no município de Votuporanga. De acordo com a Defesa Civil, o fogo consumiu aproximadamente 180 hectares do terreno e as causas são desconhecidas.

Mortes em usina Segundo o governo do estado, dois funcionários de uma usina em Urupês morreram nesta sexta-feira (23) tentando combater um incêndio. O governo alerta que queimadas emitem fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares. Fumaça “engole a capital” A fumaça que atingiu o interior ganhou proporções gigantescas e chegou à capital. Imagens cedidas à CNN pelo Clima Ao Vivo mostram o momento em que a fumaça cobre o céu e deixa o sol avermelhado. Municípios em alerta Segundo o governo do estado, 30 municípios estão em atenção por conta de queimadas, mesmo com previsão de chuva nas próximas horas por conta da aproximação de uma frente fria. Alumínio

Araraquara

Bernardino de Campos

Boa Esperança do Sul

Dourado

Iacanga

Itápolis

Itirapina

Jaú

Lucélia

Monte Alegre do Sul

Monte Azul Paulista

Nova Granada

Piracicaba

Pirapora do Bom Jesus

Pitangueiras

Poloni

Pompeia

Pontal

Presidente Epitácio

Sabino

Salmourão

Santo Antônio da Alegria

Santo Antônio do Arancanguá

São Bernardo do Campo

São Simão

Sertãozinho

Taquarituba

Torrinha

Ubarana Rodovias com interdições totais Ainda segundo o governo estadual, essas foram as rodovias com interdições totais por conta do fogo.