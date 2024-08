Ônibus que leva cinema aos bairros estaciona na Cidade do Povo e faz a alegria dos moradores

Montada na própria bicicleta dona Alice Gomes assistiu ao filme Elementos, exibido em um telão de 11 metros de altura na área ao lado do Centro Comunitário da Cidade do Povo, em Rio Branco. Ela garantiu uma cadeira nas primeiras fileiras para o filho Enzo que apreciou mais ainda o filme.

O título foi escolhido pelos próprios moradores que participaram da segunda edição do Cinema sobre Rodas – o cinema na sua comunidade, projeto custeado com emenda do senador Alan Rick e realizado pelo Instituto Casa da Vila, com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

“É uma iniciativa muito importante. Meu filho, por exemplo, nunca foi a um cinema. Muitas pessoas aqui não têm condições, né? E aqui teve filme, brincadeiras, pipoca, tudo de graça pra gente, principalmente, para as crianças. E o senador sempre está por aqui, com ações que contemplam a nossa comunidade.” – disse dona Alice. 4

“Olha quantas crianças aí, felizes de estar aqui, prestigiando um momento desse. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, ao senador Alan Rick por estar realizando esses sonhos da nossa comunidade. É com a escolinha de futebol do Léo Moura, agora com o Cinema. Só o senador mesmo para lembrar da gente, assim.” – agradeceu a presidente da Associação Comunitária Amigos da Cidade do Povo, Léia Silva.

“Eu sempre falo que se você não pode ir ao cinema, o cinema vai até você. Por isso que eu quero parabenizar o nosso querido senador Alain Rick pela visão, pela sensibilidade, por se preocupar, principalmente, com as pessoas que mais precisam. Cinema é cultura, cinema é arte. E essa magia do cinema, o senador teve essa sensibilidade em parceria com o governo do estado, por meio da Fundação Elias Mansour, pra gente trazer o cinema para os bairros. Além do cinema, está tendo pipoca e atividades recreativas com as crianças, que são a nossa razão maior de trabalhar, de servir.” – pontuou o presidente da FEM, Minoru Kimpara.

O senador Alan Rick agradeceu o apoio da equipe da Fundação Elias Mansour, presidida pelo professor Minoru, da equipe do projeto Amigos Solidários que também ajuda na mobilização, as lideranças da comunidade e a todos os presentes. “É um projeto que tem ganhado o coração de todos nós pela alegria que vemos no rosto das crianças, das famílias a cada edição. Essa aqui é a segunda na capital e vamos alcançar também às comunidades do interior do estado levando a arte cinematográfica. E, vocês viram, que enquanto a criançada aguarda a sessão, tem as atividades recreativas com o nosso querido Jonas, muita pipoca. É uma festa. Muito feliz e grato por contribuir através do nosso mandato.” – finalizou.

