Oscilação e queda física do Corinthians proporcionaram noite épica de Hugo Souza

O Timão está a cinco jogos de um título continental e a seis de um nacional. Difícil não se empolgar com a possibilidade de conquistar uma das copas, ainda mais contando com um goleiro em momento tão especial. Porém, o foco da equipe ainda tem de ser no Brasileirão. Somente depois de se afastar da zona de rebaixamento o Corinthians terá tranquilidade para sonhar com objetivos maiores em 2024.