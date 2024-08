Pablo Marçal pede ao TRE mandado de segurança para desbloquear perfis

Em um dos trechos do documento obtido pela CNN, a banca de advogados contratada por Marçal sustenta: “O candidato poderá criar outros perfis para propagar suas ideais? Poderá. Contudo, não é crível que, faltando praticamente um mês para o pleito eleitoral, o impetrante tenha de iniciar os trabalhos de redes sociais praticamente do zero! Há um prejuízo clarividente”.

Motivos da suspensão

Em sua decisão, o juiz Antônio Maria Patiño Zorz acata a tese do PSB, partido da candidata Tabata Amaral, de que Marçal promoveu uma espécie de “campeonato” entre seus apoiadores, sugerindo premiações para aqueles que conseguirem mais êxito na propagação de cortes e conteúdos sobre o candidato e sua campanha eleitoral.

O ‘campeonato sedutor de cortes’ teria sido realizado às vésperas do registro de candidatura, ainda durante a pré-campanha, usando dinheiro de empresas do candidato, o que é vedado pela Lei Eleitoral.

Polêmica divide especialistas

Especialistas ouvidos pela CNN divergem sobre a decisão do juiz. O professor da FGV, Fernando Neisser, classifica a escolha do juiz como correta. “Decisão primorosa. Correta. Há elementos mais do que suficientes a mostrar que Pablo Marçal está violando a legislação eleitoral com uma repercussão muito grande”, disse ele.

O advogado Arthur Rollo, especialista em Direito Eleitoral, discorda. “É uma providência muito drástica. Na minha visão é quase que uma antecipação de condenação”, opina.

Rollo, no entanto, considera as denúncias contra Marçal graves. “Se metade disso que está narrado se confirmar na minha opinião ele está com o registro de candidatura caçado, porque os fatos narrados, se forem provados, confirmados, são muito sérios”, afirma.