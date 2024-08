O torcedor era membro do Avanti e, como punição, foi excluído do programa. Além disso, o Palmeiras vai repassar as informações para a policia seguir o inquérito.

Como o Palmeiras vai passar os dados para a Polícia Civil, no Drade (6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), a expectativa é que o torcedor responda também criminalmente ao ato.

Para conseguir identificar o infrator, o Palmeiras usou as câmeras de segurança do Allianz Parque e o sistema de biometria facial. A exclusão do quadro de sócios do Alviverde vai impedi-lo de comprar ingressos nos jogos que o time for mandante