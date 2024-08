“Para mim a política é sacerdócio, e não negócio”, diz Bocalom em encontro com pastores

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, visitaram na manhã desta quarta-feira, 21, o templo sede da Assembléia de Deus Ministério Rio Branco, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Os candidatos foram recebidos pelo presidente da ADRB, pastor Luiz Gonzaga de Lima, e líderes religiosos

“Parabenizo a conduta de Bocalom como gestor público. Não ouvimos falar sobre corrupção e nada de errado na administração pública de Rio Branco. Ele é um homem de Deus, honrado e tem valores cristãos. Deus abençoe sua campanha junto com o Alysson Bestene”, disse Gonzaga.

Bocalom fez questão de frisar que a política para ele é sacerdócio.

“Para mim a política é sacerdócio, e não negócio! O que me move é o espiritual. Estamos neste mundo para servir as pessoas. Tenho minhas convicções religiosas e sou muito temente a Deus. Não tenho medo de professar minha fé, de seguir valores cristãos, como aprendi com meus pais”, disse Bocalom.

“Já fizemos muito por Rio Branco e vamos fazer muito mais ainda e as igrejas vão continuar sendo nossas parceiros nas áreas social e da educação. Me deem mais essa oportunidade de mais um mandato e com certeza Rio Branco vai ser bem melhor para se vivever”, completou.