Paralímpiadas de Paris 2024: veja atletas brasileiros classificados

Classificação funcional:

H1 a H5 – Atletas que têm comprometimento em membros inferiores e não conseguem pedalar com as pernas. Usam uma bicicleta chamada handbike e “pedalam” com as mãos / T1 e T2 – Atletas com comprometimento locomotor que, devido à falta de equilíbrio, usam um triciclo / C1 a C5 – Atletas com comprometimento em membros superiores e/ou inferiores, mas conseguem pedalar com as pernas, em bicicleta modelo Speed. / Tandem – Atletas com deficiência visual (um atleta com visão, chamado de piloto, pedala no assento da frente, e o com deficiência visual pedala no de trás).