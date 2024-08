Paris 2024: semifinais e finais do surfe são confirmadas; veja o horário das baterias

O início último dia do surfe nas Olimpíadas de Paris 2024 foi adiado devido às condições do mar em Teahupoo, no Taiti, mas já tem hora para começar. As semifinais masculinas começam às 17h30, mas Gabriel Medina é o primeiro brasileiro a entrar na água, às 18h06 (de Brasília), para enfrentar Jack Robinson, da Austrália, em sua semifinal.