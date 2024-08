Personal trainer quebra salão de beleza ao cobrar dívida de ex-aluna

Após a confusão no salão de beleza, a empresária relatou ter recebido mensagens do personal dizendo que agora “os dois estavam no prejuízo”. Ela admitiu ter medo da reação do profissional.

Ainda ao g1, o personal afirmou que só queria cobrar a dívida, já que havia tentado várias vezes anteriormente sem sucesso. Segundo ele, até um parente entrou em contato com a empresária para tentar receber o pagamento.