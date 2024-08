Pimenta: terra do açaí vive uma das disputas mais acirradas da história e com um final indefinido

Feijó, terra do açaí, terá quatro candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Com várias opções, fica claro que o município viverá uma das disputas mais acirradas da história. Todos os quatro nomes colocados à disposição do eleitor tem claras chances de se sair vitorioso no pleito. São nomes conhecidos da população e com uma base forte.

Cláudio Braga, que já foi prefeito do município, agora disputa mais uma vez o cargo, desta vez pelo Progressistas, partido do governador Gladson Cameli. Ele foi o escolhido para suceder o prefeito Kiefer Cavalcante, eleito para dois mandatos. A chapa dele tem o apoio de 7 partidos. É a maior coligação na disputa deste ano em Feijó. A vice na chapa é Vinete Leitão, indicada pelo PSDB.

A disputa ainda tem a vereadora mais bem votada das últimas eleições no município: Terezinha Moreira, agora no PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela havia sido eleita em 2020 no Progressistas, de Gladson Cameli, mas precisou deixar o partido por não ter espaço para disputar a Prefeitura neste ano. O partido optou por lançar Cláudio Braga. Terezinha disputa em uma chapa puro-sangue do PL.

Quem também volta para uma disputa é o ex-deputado estadual Cadmiel Bonfim, agora no União Brasil. Mesmo tendo uma votação expressiva em 2022 – quase 6 mil votos -, ele não conseguiu ser reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Agora, ainda com uma base forte, ele é um dos nomes na disputa pela Prefeitura de Feijó.

O que mais chama a atenção é a coligação de Cadmiel Bonfim. Sempre um bolsonarista de carteirinha, ele disputa a Prefeitura ao lado do ex-prefeito Francimar Fernandes, um dos petistas mais conhecidos do Acre, como vice. A chapa ainda tem outros partidos de esquerda como PV e PCdoB.

VEJA MAIS: União Brasil e PT confirmam aliança e anunciam chapa Cadmiel e Francimar em Feijó

Quem destoa dessa lista de políticos experientes e com mandatos no currículo é o candidato do Republicanos, delegado Railson Ferreira. Ele nunca havia disputado uma eleição e já chegou a liderar as pesquisas de intenção de votos neste ano. É o ponto fora da curva em toda essa história que vai definir o futuro de Feijó, ainda sem um final definitivo.

Outros municípios sem futuro definido

Em Senador Guiomard, cinco candidatos – o amigo número entre as cidades do Acre – disputam a Prefeitura do município. Por lá, a prefeita Rosana Gomes, do Progressistas, que disputa a reeleição, não terá uma disputa ganha ou fácil.

O embate maior deve ser contra Gilson da Funerária, do PSD, que nas últimas eleições não foi eleito por pouco mais de 1 mil votos – contra Rosana.

Contudo, a disputa ainda conta com Moisés Ceará, do MDB, Marcelo Coimbra do PRD e Adonay Brito, do PT. A divisão de votos deixa o futuro ainda mais incerto.

Apenas duas opções

É preciso lembrar ainda dos municípios onde o eleitor terá apenas duas opções, o que também deixa o jogo sem um vencedor em potencial.

Como é o caso de Acrelândia, onde o atual prefeito, Olavinho do Republicanos, briga pela reeleição contra Sionayton Staut, do Progressistas, abraçado pelo governador Gladson Cameli e a deputada Socorro Neri.

Isso também acontece no segundo maior colégio eleitoral do Acre, em Cruzeiro do Sul. Por lá, Zequinha Lima (PP) e Jessica Sales (MDB), fazem a maior disputa da história da capital do Vale do Juruá.

Outra disputa sem um futuro certo ocorre em Brasiléia. Carlinhos do Pelado, agora no Progressistas, é o escolhido para suceder Fernanda Hassem. Ele disputa contra Leila Galvão, do MDB, que acumula dois mandatos na Prefeitura.

Vale destacar ainda Sena Madureira. São dois nomes fortíssimos. De um lado, o deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil, do outro, o deputado federal Gerlen Diniz, do Progressistas.

Os eleitores também terão apenas duas opções em:

Assis Brasil – Jerry Correia (PP), que disputa a reeleição contra Serjão, do PL.

Capixaba – Manoel Maia (União), que disputa a reeleição contra Sara Frank, do MDB.

Marechal Thaumaturgo – Valdelio Furtado (PP) contra Itamar de Sá, do Podemos.

Porto Walter – César Andrade, que disputa a reeleição pelo PP contra Manão Gonçalves, do PT.