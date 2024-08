Polícia apreende farta quantidade de ilícitos em presídio de Sena; faccionados faziam tatuagens

Policiais penais deflagraram, nesta quinta-feira (08), uma operação no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. A ação ocorreu no Bloco 9, onde estão alojados presos ligados à facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a operação, que foi considerada um sucesso, os agentes apreenderam uma série de materiais ilícitos. Entre os itens encontrados estavam 06 telefones celulares com acesso à internet, carregadores de bateria, uma máquina de tatuagem de fabricação artesanal e tinta para tatuagens. Além disso, foram encontrados estoques, feitos com pedaços de ferro retirados da estrutura do próprio presídio.

Os internos responsáveis pelos materiais apreendidos foram conduzidos à cela de sessão disciplinar, onde responderão a uma sindicância interna. A operação faz parte da rotina da unidade prisional, onde são realizadas revistas periódicas e em horários inopinados para surpreender os internos que tentam burlar a segurança e continuar com atividades criminosas dentro das celas.

A direção do presídio destacou a importância dessas ações para manter a ordem e a disciplina dentro do Evaristo de Moraes. “Essas operações são fundamentais para desmantelar redes de contravenção e garantir que o controle sobre a unidade seja mantido. Não vamos tolerar a prática de crimes dentro do presídio”, afirmou a direção. 457 homens cumprem pena no presídio de Sena Madureira.