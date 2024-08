Polícia da Bolívia apreende mais de 30 kg de droga que tinha o Acre como destino final

A Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico Nacional (FELCIN) interceptou um carregamento de 35 kg de maconha, no município de Porto Rico, no departamento de Pando, na Bolívia. Segundo o site O Alto Acre, a substância havia saído de Beni e tinha como destino final o município de Epitaciolândia, no Acre.

Durante a ação policial, um homem, que não foi identificado e estava transportando a carga de droga, foi detido. Ele foi preso preventivamente e transferido para a penitenciária de Villa Busch.

O caso segue sob investigação e o carregamento de maconha foi apresentado às autoridades locais. A droga foi encaminhada para incineração.

A operação da FELCN destaca a contínua luta contra o narcotráfico e a importância de esforços coordenados para combater o tráfico de drogas na região. A apreensão representa um avanço significativo na batalha contra o comércio ilegal de substâncias, demonstrando a eficácia das estratégias de patrulhamento e investigação da força policial de Pando.

O caso segue sob investigação, com as autoridades trabalhando para desmantelar redes criminosas e interromper rotas de tráfico que afetam tanto a Bolívia quanto países vizinhos.