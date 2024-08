Polícia Militar apreende arma e munições em operação na Praia do Amapá

Na noite de sexta-feira, 9 de agosto, a Polícia Militar realizou uma importante apreensão na Rua Major Salinas, localizada no loteamento Praia do Amapá. Durante uma operação de rotina, os policiais encontraram uma arma de fogo, munições, um colete balístico e luvas, em resposta ao aumento das ocorrências de confrontos entre facções rivais na região.

Diante da escalada da violência nas áreas do Taquari e Praia do Amapá, o comando do 2° Batalhão intensificou as ações de patrulhamento, com o objetivo de coibir atividades criminosas. Durante uma dessas rondas, os militares decidiram investigar uma residência abandonada que já era conhecida por ser um ponto de encontro de integrantes de organizações criminosas.

Ao realizarem a varredura no local, os policiais descobriram um revólver calibre .38 acompanhado de 28 munições do mesmo calibre e três munições calibre .357 intactas. Além disso, foi encontrado um colete balístico em uma embalagem plástica verde, juntamente com dois pares de luvas pretas, tudo escondido dentro de um balde.

O material apreendido foi recolhido e encaminhado para a delegacia da segunda regional para que os procedimentos legais pudessem ser realizados.