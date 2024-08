PRF prende cinco pessoas durante operação de combate a crimes ambientais no Acre

A Polícia Rodoviária Federal deflagrou, durante os dias 15 e 20 de agosto mais uma fase da Operação Arco Verde II, com foco no combate aos crimes ambientais na Amazônia Legal, especialmente na região de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Durante a operação, foram registradas cinco ocorrências criminais, todas relacionadas a crimes ambientais, como o transporte ilegal de produtos florestais e a pesca irregular.

A PRF ainda apreendeu diversos itens, incluindo motosserras sem licença, peixes capturados em períodos de pesca proibida e petrechos de pesca ilegais. As mercadorias foram encaminhadas aos órgãos competentes para os devidos procedimentos legais.

“A operação teve como principal objetivo intensificar a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais, visando coibir o transporte irregular de produtos florestais e outras infrações relacionadas à fauna e flora nativas”, explicou a PRF em nota.

Ao todo, foram fiscalizadas 202 pessoas e 133 veículos, e cinco pessoas foram detidas devido às infrações cometidas.