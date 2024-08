Princesa Märtha da Noruega e xamã Durek se casam em meio a polêmicas

A princesa Märtha Louise da Noruega irá se casar com o xamã americano Durek Verrett no próximo sábado (31/8), no histórico Hotel Union, em Geiranger, na Noruega.

Filha do rei Harald V e da rainha Sonja, Märtha é a quarta na linha de sucessão ao trono e foi casada anteriormente com o autor Ari Behn. O casal se divorciou em 2017 e teve três filhas: Maud Angelica, Leah Isadora e Emma Tallulah. Em 2019, Ari Behn se suicidou.

Após diversas polêmicas, a princesa abdicou do dever real em novembro de 2022. A criação de uma palestra espiritual com Durek Verrett, nomeada A Princesa e o Xamã, teria sido um dos pontos de discórdia entre Märtha e a família real.

As habilidades xamânicas de Durek Verrette sempre chamaram a atenção de celebridades, inclusive, a melhor amiga do noivo é a atriz Gwyneth Paltrow. Märtha também se dedica à medicina alternativa e, atualmente, trabalha com clarividência e comunicação com anjos e mortos.

Além de ajudar Gwyneth Paltrow, o xamã americano também trabalha com Selma Blair, Nina Dobrev, Rosario Dawson e outras celebridades de Hollywood, que, assim como membros da realeza, devem marcar presença na cerimônia de troca de alianças.

O relacionamento dos dois também é marcado pela luta contra o preconceito, característico das famílias reais. A princesa Märtha Louise faz questão de falar que a discriminação sempre esteve presente no relacionamento e de reconhecer os privilégios brancos.