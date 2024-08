Priscila Fantin diz que seu ex abandonou o filho: ‘Nunca mais apareceu’

— Chegou a um ponto em que ele (Romeo) começou a ficar preocupado, pensando que ele tinha morrido, porque não conseguia entender o desaparecimento. O Romeo me contou, eu não sabia, mas ele disse: “Eu estava no condomínio com a Larissa (funcionária que trabalhava na casa da atriz), fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: “Já volto”‘. E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar: “Estamos tomando uma decisão”.