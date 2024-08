Procissão de Nossa Senhora da Glória reuniu mais de 50 mil fiéis em Cruzeiro do Sul; VEJA FOTOS

Tradição há 106 em Cruzeiro do Sul, no Acre, a procissão em honra a Nossa Senhora da Glória, padroeira do município, é considerada uma das maiores manifestações de fé da Região Norte. Na última quinta-feira (15), milhares de fiéis participaram do momento de devoção nas ruas do município.

Entre os milhares de fiéis, autoridades como o governador Gladson Cameli e o prefeito do município, Zequinha Lima, também participaram da procissão. A Diocese de Cruzeiro do Sul estima que cerca de 50 mil pessoas participaram do ato de fé.

Por meio de convênio, no valor de R$ 120 mil, o governo do Estado colaborou com a realização do Novenário de Cruzeiro do Sul.

“Um momento para renovar a fé a esperança e para refletir sobre a vida, na tentativa de sermos pessoas melhores e de aprendermos a erguer as mãos ao próximo, porque esses são os nossos objetivos como seres humanos. Que todos saiam daqui com esperança em dias melhores”, disse o governador Gladson Cameli à Agência de Notícias do Acre.

A procissão tem, aproximadamente, três quilômetros, e dura cerca de duas horas, começando e finalizando em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória, no Centro da cidade.

VEJA FOTOS: