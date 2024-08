Produto para aumento peniano vira caso de Justiça para Otávio Mesquita

O exótico caso acabou em um acordo classificado como “satisfatório” para Otávio Mesquita e “menos grave” para os réus Guilherme Rodrigues Campos e a WE PARTNER LTDA.

Com acesso aos documentos, descobrimos que Mesquita aceitou receber R$ 45 mil para pôr um fim na história. Vale dizer aqui que o caso chegou a receber uma sentença, mas as partes resolveram celebrar o acordo por entenderem que ele seria mais vantajoso. A quantia acordada deverá ser paga em 10 parcelas de R$ 4.500 cada, sempre no décimo dia de cada mês.

No dia 1º deste mês foi pedida a homologação do acordo na Justiça. No dia seguinte (2/8) a história ganhou um encerramento, na esperança de que os réus façam o pagamento dentro das datas acordadas.

No final, o que acabou aumentando não foi bem o prometido no produto, mas sim as contas de Otávio Mesquita!