Professor é preso após fotografar as partes íntimas de alunas em escola

Um professor suspeito de fazer fotos íntimas de alunas durante as aulas foi preso pela Polícia Civil, em Altamira, região sudoeste do Pará. No aparelho celular e no computador dele, foram encontrados imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil. Ele lecionava há apenas 3 meses em uma escola municipal no distrito de Castelo dos Sonhos.