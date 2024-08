Professor sofre traumatismo craniano após ser atropelado durante caminhada

Um grave acidente ocorreu na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, envolvendo o professor Osmir Carneiro, que foi atropelado enquanto realizava sua caminhada habitual. O impacto resultou em um traumatismo craniano, levando a uma situação crítica para a vítima.

De acordo com as informações preliminares, Osmir estava caminhando na estrada de Manoel Urbano, perto de Sena Madureira, quando foi atropelado por um veículo cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Após o acidente, Osmir foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Devido à gravidade de sua condição, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco para tratamento especializado. O estado de saúde do professor necessita de cuidados e a espera é de notícias sobre sua recuperação.

A Polícia Rodoviária Federal está investigando o caso e ainda não divulgou detalhes sobre o veículo envolvido no atropelamento ou as circunstâncias exatas do acidente. Um relatório completo sobre o incidente deverá ser emitido nos próximos dias.