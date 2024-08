Proposta para Vini Jr. tem salário 13 vezes maior que no Real Madrid

De forma didática, a promessa dos árabes é 13 vezes maior do que o salário atual de Vini no Real Madrid. No ano passado, ele renovou o contrato com o clube até junho de 2027 com aumento progressivo ano a ano. A projeção é de 13 milhões de euros no ano de 2024 e 45 milhões de euros (R$ 271 milhões) no somatório das três temporadas restantes até o fim do vínculo com os espanhóis.