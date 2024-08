Psicólogo envolvido em acidente com viatura da PM se pronuncia: “Todos são falhos”

O psicólogo Agleno Fernandes de Carvalho, de 27 anos, que enfrenta acusações de dirigir sob efeito de álcool e bater em uma viatura da Polícia Militar do Acre (PMAC), fez um pronunciamento oficial a respeito do incidente.

Fernandes, que trabalha na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH) e também como perito do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT), foi preso em junho após o acidente ocorrido no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e São Paulo, no bairro Dom Giocondo.

Saiba mais: Justiça do Acre aceita denúncia contra psicólogo que bateu em viatura da PM sob efeito de álcool

O caso, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, envolve não apenas a colisão com a viatura da PM, resultando em uma clavícula quebrada para o policial, mas também a alegação de que Fernandes foi encontrado com cocaína no veículo. Embora tenha sido liberado após o pagamento de fiança, o psicólogo permanece sob investigação, e sua situação profissional está sendo analisada pela SEASDH.

Em resposta à divulgação recente dos fatos, Agleno Fernandes enviou uma nota esclarecendo sua posição. No pronunciamento, ele destacou a controvérsia sobre o caso e criticou o atraso na divulgação da mídia. A seguir, o texto completo do pronunciamento do psicólogo:

“Prezados,

Quero esclarecer alguns fatos que estão sendo publicados. Ocorreu, sim, o caso noticiado, porém há controvérsias. O fato aconteceu há dois meses e, somente agora está sendo divulgado na mídia.

Aproveito para enfatizar que todos são falhos e, ressalto que sempre prestei pelo ético e moral.

Os advogados já estão à frente de tudo, tomando as providências necessárias e cabíveis.

Desde já, reforço meu compromisso perante a justiça.

Rio Branco, Acre, 3 de agosto de 2024

Agleno Fernandes de Carvalho”