Público confirma presença no show de Raquel dos Teclados em Rio Branco; mais de mil ingressos vendidos

Após o sucesso estrondoso em Cruzeiro do Sul, Raquel dos Teclados chega à capital acreana, Rio Branco, neste sábado, 3 de agosto. O show, que acontecerá a partir das 21h no Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros, já vendeu mais de mil ingressos para o público feminino. A expectativa é de que o evento repita o sucesso da apresentação anterior e atraia um público de cerca de 2 mil pessoas.

Ivan Brito, coordenador do evento, comenta sobre a alta demanda: “Estamos muito satisfeitos com a resposta do público feminino. A venda de ingressos tem sido um sucesso e isso só reforça nossa confiança de que o show será incrível. Além da apresentação de Raquel dos Teclados, teremos o Trio Furacão e a Banda Pegada Prime, prometendo uma noite memorável.”

Os ingressos continuam à venda, mas a procura intensa sugere que possam se esgotar rapidamente. Veja o recado da cantora e mais informações: