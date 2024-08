Queda de avião em Vinhedo: não há sobreviventes

A Prefeitura de Valinhos (SP), que participa da operação de resgate do acidente aéreo na cidade vizinha de Vinhedo, informou que ninguém sobreviveu à queda do voo 2283 da Voepass. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado ainda não confirmaram a informação.

Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas. Também não foi informado se houve vítimas em solo.

O avião, prefixo PS-VPB, tinha 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. O modelo da aeronave acidentada era um ATR 72-500, que fazia o voo 2283, de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP).

De acordo com o portal FlightRadar24,o avião saiu de Cascavel às 11h56 e caiu às 13h22. Conforme monitoramento do voo feito pelo site, a aeronave perdeu o equivalente a 5 quilômetros de altitude em menos de 2 minutos. O horário previsto para chegada em Guarulhos era 13h30.