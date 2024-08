Quem acessar o X com VPN será multado em R$ 50 mil, decide Moraes

O cidadão brasileiro que usar VPN (virtual private network) com o objetivo de acessar o X está sujeito multa diária de R$ 50 mil. A decisão faz parte do novo despacho do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão imediata da plataforma de Elon Musk no Brasil nesta sexta-feira (30/8).

Além de ordenar que o X saia do ar, o ministro ainda solicitou que as lojas Apple Store e Google Play Store retirem aplicativos de VPN de seus catálogos, com o objetivo de que brasileiros não recorram a alternativa para acessar a rede social.

A suspensão da plataforma no Brasil surge após a empresa, liderada por Elon Musk, não cumprir a recente determinação de Moraes. Na ultima quarta-feira (28/8), o ministro do STF ordenou que o X indicasse um representante legal no Brasil em 24h, sob o risco de ser bloqueado no país caso a decisão não fosse cumprida.

O prazo dado à empresa expirou na noite dessa quinta-feira (29/8), com o X afirmando que não cumpriria a determinação.