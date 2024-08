Quiosque do Coco comemora 10 anos com corrida em Rio Branco neste domingo

Neste domingo (25), Rio Branco será o palco da 1ª Corrida Quiosque do Coco, celebrando os 10 anos de um dos pontos turísticos mais queridos da cidade. A corrida começará às 7h no Parque do Ipê, com percursos de 5 km e 10 km.

Com as inscrições encerradas e mais de 350 corredores confirmados, o evento promete reunir centenas de participantes para uma manhã dedicada à saúde e ao bem-estar. Organizado pela Floresta Running Eventos, o objetivo é promover um estilo de vida ativo e destacar a importância da prática esportiva.

“A comemoração dos 10 anos do Quiosque do Coco destaca a importância da água de coco na hidratação e no bem-estar das pessoas. Ao longo da última década, temos promovido não apenas um ponto de encontro especial, mas também um recurso essencial para a saúde e a vitalidade dos nossos visitantes”, afirma a organização.

Mesmo com as inscrições esgotadas, a cidade está convidada a prestigiar o evento e apoiar os corredores. Venha celebrar conosco este marco especial para o Quiosque do Coco!

Serviço:

– Data: Domingo, 25 de agosto

– Horário: 7h

– Local: Parque do Ipê, Rio Branco – AC

– Percursos: 5 km e 10 km