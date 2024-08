Rei Charles considera “última atitude” de Harry como “imperdoável”

De acordo com o especialista britânico Tom Quinn, o rei Charles está “privadamente furioso” com o caçula, o príncipe Harry. O monarca não aceita que o filho o impeça de ver os netos mais novos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, com 3. O duque de Sussex não vê as crianças desde 2022, quando os duques de Sussex levaram os pequenos para o Reino Unido.

Em entrevista ao portal britânico The Mirror, Quinn salientou que não há sinais de esperança de que o encontro do rei com Archie e Lilibet aconteça em um futuro próximo. O correspondente destacou sobre Charles ser conhecido por ser um avô “comprometido” com os outros três netos, George, Charlotte e Louis, filhos de William e Kate.

“Charles acredita que Harry deve deixar o passado para trás pelo bem de Archie e Lilibet, mas ele sente que o acesso às crianças está sendo usado como moeda de troca e isso, na visão de Charles, é imperdoável”, enfatizou Tom Quinn.

Recentemente, o príncipe revelou sobre o receio de viajar com a esposa, Meghan Markle, e os filhos para o Reino Unido. Harry tem medo que a família sofra algum ataque. “Seja uma faca ou ácido, essas coisas que são preocupações genuínas para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta para este país”, disse ele em um documentário.

O príncipe Harry afirmou que só irá para o Reino Unido se tiver segurança particular, pedido até então negado pela Justiça britânica. Como abdicaram dos deveres oficiais na monarquia, ele e Megham não podem dispor de proteção paga pelo contribuinte britânico. Atualmente, os duques de Sussex moram nos Estados Unidos.

Chantagem

Na avaliação do comentarista político Lee Harris, Harry tem sido “egoísta” e está “chantageando emocionalmente” o rei Charles usando a questão de segurança no Reino Unido. “Ele [Harry] meio que pensou: ‘Ok, então se eu não posso ter isso [segurança no Reino Unido], você não pode ver seus netos”, salientou Lee Harris.

Uma alternativa seria o soberano viajar para os Estados Unidos a fim de ver os netos, porém, o editor-chefe da revista Majesty, Joe Little, salientou a respeito de ser “improvável” Charles se deslocar no atual momento. “Ele ainda não goza de boa saúde”, lamentou. Com 75 anos, o rei está em tratamento contra um câncer, anunciado em fevereiro.

Uma fonte sustentou sobre a comunicação entre pai e filho ter se deteriorado desde que o príncipe visitou o monarca no Reino Unido, em fevereiro. “Apesar dos ataques de Harry à família real, seu pai evitou responder atacando seu filho publicamente, mas, em particular, o rei Charles está furioso. Tanto que, agora, ele se recusa a atender ligações do filho”, confidenciou à revista People.

Segundo outro mensageiro, Harry “continua profundamente preocupado” com a segurança de Meghan, Archie e Lilibet. Um dos motivos para o príncipe tentar falar com o pai e ter pedido ajuda repetidamente ao rei Charles envolve a questão da proteção da família Sussex no Reino Unido, mas sem sucesso até então.