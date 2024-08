Relatório aponta os horários no Acre com maior concentração de poluição do ar e revela piora no quadro

Um relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre, revelou que a concentração de material particulado, que mede a qualidade do ar – quanto maior, menor a qualidade -, tem apontado uma tendência de aumento na concentração (Média diária MP2,5/µg/m3) entre os meses de agosto e outubro.

O estudo mostra ainda que em razão do fenômeno El Niño, há uma previsão de piora no quadro para os meses de novembro e dezembro.

Além disso, no Acre, os alertas têm se intensificado nos precisamente nos meses de agosto e setembro, sendo possível destacar as horas do dia (16:00 as 09:00 h) com maior concentração de particulados nocivos.

Levando em consideração uma série histórica e o cenário de alerta para o município de Feijó – conhecido como o município com mais queimadas no país -, é possível verificar que os meses de agosto e setembro tendem a passar da média de limites preconizados pela OMS.

“Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a exposição à poluição do ar tem sido associada a uma variedade de efeitos na saúde, em sua maioria relacionados a doenças respiratórias e cardiovasculares. A exposição a diferentes poluentes do ar tem sido associada a uma ampla variedade de resultados, desde sintomas agudos até doença crônica e morte. Esses resultados podem ser caracterizados por sua magnitude, duração e reversibilidade”, explicou a Sesacre.