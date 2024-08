Rondônia: inscrições para Processo seletivo do ICMBio encerram nesta semana

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo preencher 12 vagas para o cargo de agente temporário ambiental, na área de Gestão de Unidade de Conservação, para atuar no município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia.

Para concorrer às oportunidade ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível fundamental incompleto, dentre outros requisitos.

Ao ser admitido, o profissional terá contratado temporário de 24 meses e será remunerado mensalmente no valor de um salário mínimo, acrescido de auxílios legais.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições de forma presencial na Sede do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Guajará-Mirim, localizada na Avenida dos Seringueiros, nº 1343, ou na Sede Administrava do Parna Serra da Cutia no Distrito de Surpresa, localizado na Avenida São Judas Tadeu, no período de 7 e 8 de agosto de 2024, nos horários das 08h às 18h.

Os candidatos serão avaliados mediante a análise curricular, conforme os critérios de pontuação descritos pelo edital.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses, por conveniência da Administração.

Acesse o edital para obter mais informações.