Saiba por que The Smiths recusou oferta para voltar aos palcos em 2025

Após o retorno confirmado da banda Oasis, dos irmãos Noel e Liam Gallagher, especulações sobre uma possível volta do The Smiths também ganharam força na web. Porém, segundo o vocalista Morrissey, esse reencontro nos palcos não deve acontecer.

Em breve declaração publicada em seu próprio site, o músico revelou ter recebido uma oferta lucrativa para voltar à ativa com o guitarrista Johnny Marr em um turnê mundial em 2025. A ideia, contudo, foi descartada pelo parceiro.

Anteriormente, Johnny Marr disse que suas diferenças políticas com Morrissey tornaram a possibilidade de uma reunião dos The Smiths improvável.

“As recentes visões políticas (de extrema direita) de Morrissey lançaram uma sombra sobre os Smiths para mim, voltando ao passado e manchando algo que era muito importante para mim”, disse Marr em uma entrevista de 2022.

Marr ainda completou, falando sobre uma reunião como Smiths. “Estou muito decepcionado com ele. Isso impactou como você se sente sobre os Smiths ou você é capaz de separar o passado do presente, a banda do homem? Acho muito difícil fazer isso.”

Além disso, em 2023, o baixista Andy Rourke, que fazia parte da banda, morreu após uma batalha contra o câncer, tornando o reencontro ainda mais difícil para Johnny Marr. Sem shows como The Smiths, Morrissey planeja uma turnê de carreira solo nos EUA em novembro. Marr, por sua vez, seguirá em turnê como convidado especial do New Order.