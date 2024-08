Saiu! Detran divulga nova lista de selecionados do programa CNH Social; VEJA NOMES

No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou a lista de novos selecionados para o programa CNH Social. Desta vez, a lista é da modalidade estudantil.

Foram mais de 38 mil inscritos somente este ano para disputar as 5 mil vagas disponibilizadas pelo maior programa de inclusão social da história do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

O candidato selecionado terá o prazo de 10 dias úteis para realizar sua matricula, munido do CPF, Carteira de Identidade dentro da validade de 10 anos ou equivalente, comprovante de endereço e com o Comprovante de Matrícula Online (Passaporte CNH SOCIAL), os quais deverão ser apresentados, originais e cópias, ao atendente do DETRAN/AC para abertura do RENACH.

Veja a lista completo: