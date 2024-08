Saiu! Detran divulga resultado preliminar da prova objetiva; confira a lista na íntegra

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou o resultado preliminar do concurso público efetivo do órgão.

O candidato poderá consultar individualmente sua Folha de Respostas, bem como o seu desempenho na Prova Objetiva no site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame.

Ao todo, são 91 vagas divididas em 8 cargos efetivos de nível superior, com distribuição em 10 cidades acreanas.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76, somados vencimentos, gratificações e outros benefícios.

Veja lista: