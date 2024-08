Saúde, Educação, Água e mais: quais são as principais propostas dos 4 candidatos a prefeito de Rio Branco

O prazo final para a entrega do plano de Governo dos candidatos a prefeito nas eleições deste ano se encerrou no último dia 15 de agosto. O ContilNet analisou as propostas dos quatro candidatos em Rio Branco e traz um panorama com os principais temas.

O plano de Governo do atual prefeito da capital, Tião Bocalom, do PL, tem 22 propostas essenciais para Rio Branco.

Já o de Marcus Alexandre, do MDB, o último a ser entregue na Justiça Eleitoral, está estruturado em três diretrizes e teve amplo processo de escuta com a população e participação de técnicos de diversas áreas, conforme explica o candidato. O processo resultou em 291 propostas.

As propostas de Jenilson Leite, do PSB, foram organizadas em 14 áreas diferentes, que vão desde saúde a segurança e defesa civil.

O candidato do NOVO, Emerson Jarude, organizou o plano de Governo com a colaboração de servidores públicos, professores universitários, cientistas, associações, órgãos públicos e federações. As propostas foram dividas em seis eixos diferentes.

Saúde

O prefeito Tião Bocalom pretende:

Ampliar o Centro Especializado de Atendimento ao Autista (TEA),com equipes multidisciplinares para garantir a humanização no acolhimento;

Construir as sedes próprias do Centro de Atenção PsicossocialIII (CAPSIII) e Centro de Atenção PsicossocialInfanto-juvenil (CAPSi);

Implantar no SegundoDistrito, um ambulatório com equipe multiprofissional de atenção especializada para a pessoa idosa;

Marcus Alexandre pretende:

Criar uma Policlínica no Segundo Distrito de Rio Branco;

Construir novas Unidades de Saúde da Família no KM 100 da Transacreana, Montanhês, Custódio Freire e Apolônio Sales;

Criar o Programa Mais Médicos Rio Branco;

Jenilson Leite pretende:

Ampliar a cobertura das URAP’S e USF’S, de modo a diminuir as demandas/filas de atendimento diagnóstico, efetivando a Política de Humanização na Saúde;

Criar a Unidade de Pronto Atendimento Infantil Municipal (UPAI);

Estender o horário dos serviços de atendimento comunitário em alguns Centros de Saúde de Referência;

Emerson Jarude pretende:

Estabelecer parcerias com hospitais estaduais que funcionam 24 horas para implementar farmácias 24 horas dentro das unidades, facilitando a dispensação de medicamentos aos pacientes;

Extensão do horário de funcionamento de pelo menos uma Unidade de Saúde da Família (USF) em cada regional, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde;

Aumentar o número de médicos nas URAP’s, reduzindo as filas e o tempo de espera para atendimento;

Educação

Bocalom apresentou cinco propostas essenciais para a Educação, entre elas:

Criar o Centro de Apoio e Integração da criança diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista na rede pública de ensino municipal;

Implementar internet, via satélite, preferencialmente nas escolas rurais;

Continuar a distribuição de tablets aos alunos e notebooks aos professores da rede municipal de ensino;

Marcus Alexandre

Aumentar o atendimento das crianças com idade entre 0 a 3 anos em creches;

Convocação de candidatos aprovados no concurso público 0001/2019 da SEME;

Reativar o programa Saúde na Escola;

Jenilson Leite

Implementar Centro de Tecnologia para a inserção de ferramentas tecnológicas no ambiente escolar;

Construir unidades escolares com base na sustentabilidade para diminuir a demanda de vagas em Rio Branco;

Fortalecer a merenda escolar por meio da compra de alimentos oriundos da agricultura familiar;

Emerson Jarude

Realizar um estudo para adequar o piso salarial dos profissionais da educação de acordo com a inflação, valorizando o trabalho docente e atraindo talentos para a rede municipal;

Incluir disciplinas de educação financeira e empreendedorismo nas escolas de forma interdisciplinar, além de aulas sobre alimentação saudável, fornecendo merenda de qualidade para garantir a segurança alimentar dos alunos;

Implementar uma escola bilíngue no município, começando pela pré-escola, para oferecer aos alunos a oportunidade de aprender um segundo idioma desde cedo;

Água

Bocalom pretende criar o Programa Água que vai:

Complementar a capacitação de água com mais duas matrizes:

Perfurações de poços artesianos profundos para abastecimento de água e lagos;

Elevar o tratamento de esgoto para 40% (quarenta por cento);

Marcus Alexandre pretende:

Modernizar a ETA1;

Construir novos reservatórios;

Promover estudos e projetos para achar alternativas viáveis de captação de água;

Jenilson Leite pretende:

Fortalecer programa de recuperação de igarapés;

Melhorar a regularidade do sistema de abastecimento em todos os bairros da cidade;

Criar o Aplicativo de serviços do SAERB para atendimento virtual a todos os usuários;

Emerson Jarude pretende:

Implementar 4 Estações de Tratamento de Água (ETAs), dividindo a cidade em 4 grandes regionais, e modernizar/restaurar/construir Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs);

Limpar e ampliar galerias de drenagem, córregos e igarapés;

Criar políticas de conscientização contra o desperdício de água;

