Sem tempo de TV, Jarude vai focar em campanha nas redes, estratégia bolsonarista de 2018

Dos quatro candidatos a prefeito de Rio Branco nas eleições deste ano, apenas um não terá tempo de televisão e rádio no horário eleitoral gratuito, que começa no próximo dia 30 de agosto: o deputado estadual Emerson Jarude.

A Justiça Eleitoral explicou que o partido dele, o NOVO, não conseguiu alcançar a cláusula de barreira, prevista na legislação eleitoral.

A cláusula define que somente podem ter acesso aos recursos do Fundo Partidário e à propaganda gratuita em rádio e televisão os partidos políticos que alcançassem pelo menos um dos critérios de desempenho fixados.

Os critérios são os seguintes: a eleição de pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação; ou a obtenção de, no mínimo, 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles.

Em entrevista à coluna, Jarude disse irá focar a campanha eleitoral nas redes sociais, uma estratégia vista durante a campanha presidencial de 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com apenas 8 segundos de tempo de televisão no primeiro turno das eleições, foi eleito no segundo turno.

“As redes sociais democratizaram e muito a comunicação alcançando um público cada vez maior e de diferentes camadas sociais. A nossa campanha será como sempre foi: aproveitando o espaço digital e também nas ruas, indo nos bairros, nos semáforos e sempre em contato com a nossa população”, declarou a coluna.

Cuidado

Jarude só precisa se atentar que uma campanha eleitoral feita com foco nas redes sociais, é uma receita perfeita para o surgimento de fake news e disparo de ataques on-line, de todos os lados.

Legião!

O foco na campanha online de Jarude já começou a ser vista. Em todas as publicações em que tem o deputado como personagem principal, surge uma legião de apoiadores o defendendo. Essas centenas de comentários, começaram, inclusive, a render acusações de aliados de outros candidatos, que afirmam que a equipe de Jarude criou centenas de perfis falsos para defendê-lo nas redes sociais.

Os outros também

Não é só Jarude que sabe a importância das redes sociais na campanha. Os outros três candidatos, Tião Bocalom, Marcus Alexandre e Jenilson Leite também tem centenas de apoiadores comentando em todas as publicações dos perfis dos jornais locais na internet.

Apenas uma parcela

Contudo, as redes sociais é apenas uma parcela de importância da campanha eleitoral. Na corrida pela voto do eleitor, o que vale são as andanças, o contato com o povo e o olho no olho. Além disso, é inegável lembrar que a TV e o Rádio chegam a lugares que as redes sociais jamais chegarão, principalmente nas comunidades rurais e mais isoladas, um nicho eleitoral que muitas vezes pode decidir uma disputa.

Falando em campanha olho no olho

E falando em campanha pé no chão, todos os outros três candidatos têm nomes de peso que sabem muito bem como conduzir esse processo. Começando por Marcus Alexandre, que tem ao lado o senador Sérgio Petecão, um craque em fazer campanha nas ruas. Por trás, o candidato do MDB ainda tem um dos políticos mais articulados tocando sua campanha estratégica, o ex-deputado João Correia. Além disso, Marcus tem ao lado ainda a jornalista Andréia Oliveira, uma expert em assessoria de imprensa nas eleições. Não devemos esquecer ainda de Flaviano Melo. É a verdadeira tropa de choque do MDB.

Bocalom tem como coordenador de campanha Renan Biths, uma das pessoas mais articuladas politicamente falando no Acre.

Já Jenilson Leite tem o experiente César Messias, que coleciona dezenas de eleições no currículo.

Por trás da campanha de Jarude, quem pensa em todos os caminhos que o deputado deve seguir publicamente é o jornalista Thalis Gutierres.