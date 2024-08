Sena Madureira conquista o Campeonato Estadual de Futsal Sub-17 com vitória em todos os jogos

O time sub-17 de Sena Madureira sagrou-se campeão estadual ao vencer três jogos decisivos no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira (6). A equipe mostrou um desempenho impressionante, com vitórias contundentes sobre Manoel Urbano, Rio Branco e Brasileia.

No primeiro jogo, Sena Madureira derrotou Manoel Urbano por 4 a 1, destacando-se com uma performance sólida. Na segunda partida, a equipe manteve o ritmo e venceu Rio Branco pelo mesmo placar de 4 a 1.

A grande final foi marcada por uma vitória de 5 a 2 sobre Brasileia. Os gols na final foram marcados por Jota, com dois gols, Gabigol (conhecido oficialmente como Yan Pablo) também com dois gols, e Kauê, com um.

Gabigol foi um dos grandes destaques do torneio, terminando como artilheiro com um total de seis gols. Sua contribuição foi crucial para o sucesso da equipe durante o campeonato.

Os jogos ocorreram entre as 7h30 e as 16h30 no Ginásio Álvaro Dantas, proporcionando uma tarde repleta de ação e emoção para os fãs de futebol.

Yan Pablo, que é um dos talentos mais promissores de Sena Madureira, recentemente foi contratado pelo Assemurb para a temporada 2024. O jovem, de 17 anos, brilha no sub-17 e já teve uma trajetória notável, incluindo uma performance de destaque no amistoso em que marcou dois gols pela equipe do PSG Acre.

O time de Sena Madureira, com a contribuição fundamental de Gabigol e a dedicação de todos os jogadores, não apenas trouxe a vitória para casa, mas também mostrou o potencial e a promessa do futebol juvenil no estado. A conquista deste campeonato é um reflexo do talento e da paixão pelo esporte que permeiam a cidade e seus jovens atletas.