Servidores dos Correios no Acre não aderem greve nacional e serviços seguem funcionando

Os servidores dos Correios anunciaram que não aderiram à greve nacional nesta sexta-feira (09). A decisão foi tomada em assembleia geral para definir os passos com a gestão do órgão no Acre.

“Todas as agências do Brasil estão abertas e as entregas estão sendo realizadas. A empresa já adotou medidas como remanejamento de profissionais e realização de horas extras para cobrir as ausências pontuais e localizadas devido à paralisação anunciada pelo sindicato”, afirmam em comunicado.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect-AC), Suzy Cristiny, desde o ano passado, a presidência da empresa prometeu a contratação de novos empregados, mas até o momento nada foi feito.

“A situação atual é insuportável, com sobrecarga de trabalho, o que tem ocasionado problemas de saúde nos funcionários”, disse Suzy.

Contudo, as negociações entre a empresa e sindicatos avançaram em diversos pontos no campo social, entre os principais destacam-se: