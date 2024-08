Siglia Abrahão em Paris: empresária acreana celebra Jogos Olímpicos e medalha de Rayssa Leal; FOTOS

A empresária, escritora e vice-presidente da Associação Comercial do Acre, Siglia Abrahão, está desfrutando de merecidas férias em Paris, a cidade-sede das Olimpíadas 2024. Em entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, Abrahão compartilhou suas experiências durante o evento esportivo.

Siglia tem acompanhado de perto as competições e se emocionou com a conquista da skatista brasileira Rayssa Leal, que ganhou a medalha de bronze no skate street. Aos 16 anos, Rayssa fez história com sua performance no Parque Urbano La Concorde, e Abrahão esteve presente para celebrar a vitória com a jovem atleta.

“Estou adorando minha estadia em Paris! Essas férias foram planejadas especialmente para que eu pudesse vivenciar as Olimpíadas e acompanhar de perto os atletas brasileiros. A energia da cidade e as competições têm sido incríveis. Celebrar a conquista da Rayssa Leal e participar desse momento tão especial é uma experiência inesquecível.”

Veja fotos exclusivas cedias pela empresária para nossa coluna:

Além disso, Siglia compartilhou com a nossa coluna imagens de sua visita a Roland Garros, onde aproveitou para assistir aos jogos de tênis e vivenciar a atmosfera esportiva de Paris.

A empresária também tem curtido seus dias de descanso ao lado da sócia, Dora Lima, e entre amigos, incluindo Valéria Militelli.