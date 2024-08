Silvio Santos deixa fortuna para a esposa e as 6 filhas; saiba o valor

Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos, em São Paulo. Além do legado incomparável de toda a carreira profissional, o apresentador deixa uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, segundo a revista Forbes deste ano. O valor colocou o Patrão na 209ª colocação no ranking geral do Brasil, de acordo com a publicação.

Além de ser dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio atuava como acionista bancário e construiu um império com mais de 30 empresas.

A herança do apresentador será dividida entre a esposa dele, Íris Abravanel, e as seis filhas do casal: Patricia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata.

Morte de Silvio Santos

Boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde Silvio estava internado, detalhou que a causa da morte do comunicador foi uma broncopneumonia após infecção pelo vírus da gripe (influenza).

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”, afirma a nota .

No início deste mês, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1, o comunicador voltou para a unidade de saúde, onde permaneceu hospitalizado até este sábado (17/8).