Site da empresa VoePass sai do ar após queda de avião em Vinhedo

Após a queda de um avião com 62 pessoas, o site da companhia aérea VoePass, antiga Passaredo, saiu do ar. Por volta das 15h20, a informação na tela do portal era de que não havia possibilidade de acessá-lo.

O avião despencou em uma área residencial na tarde desta sexta-feira (9/8). A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No entanto, caiu em Vinhedo (SP).

Segundo informações iniciais, trata-se de uma aeronave turboélice com 73 assentos, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No avião, no entanto, estavam 58 passageiros e quatro tripulantes. Ainda não há informações sobre sobreviventes.

Além do site como canal de informações, Voepass Linhas Aéreas abriu um canal 24 horas para prestar notícias sobre um acidente envolvendo o Voo 2283 — avião PS-VPB.

A Polícia Federal (PF) reúne esforços para investigar o acidente aéreo. A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), também foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da VoePass.

Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, farão a ação inicial da ocorrência.