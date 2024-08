Sobrevivente de Hiroshima, Takashi Morita morre aos 100 anos em SP

Vítima de bomba nuclear

Takashi Morita tinha 21 anos e acabado de voltar para Hiroshima, sua cidade natal, quando foi atingido pela bomba atômica lançada pelos americanos em agosto de 1945.

Após sobreviver ao episódio, o então policial militar decidiu que precisava lutar para que a cena não voltasse a se repetir.

Anos mais tarde, quando veio morar no Brasil, Morita criou uma associação dos sobreviventes da bomba atômica. Com a instituição, ele conseguiu que o governo japonês pagasse pelos cuidados médicos de sobreviventes que estavam no Brasil.

“Takashi Morita nos deixa um legado imensurável de harmonia e paz, e saber perdoar os nossos inimigos. Lutou na guerra e testemunhou o ataque nuclear de Hiroshima. E sempre ensinou que guerra nunca mais. Queremos paz”, diz André Lopes Loula, professor da Etec que leva o nome de Morita.