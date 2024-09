SORTEIO: Escritório do Iphone, ContilNet e SansFilmes sorteiam iPhone 14; confira as regras

O ContilNet Notícias e a SansFilmes estão oferecendo uma oportunidade imperdível para os visitantes da Expoacre 2024! Além de transmitir ao vivo todas as nove noites da maior feira agropecuária do estado, as duas plataformas trazem a chance de ganhar um iPhone 14 novinho, oferecido pelo Escritório do iPhone.

Para participar do sorteio, é simples:

Siga os perfis abaixo no Instagram: @contilnetnoticias

@sansfilmes

@escritoriodoiphone

@charmosa.cosmetcs

@itechacre

@sonhomeubabyekids

@sicredibiomas

@topmidiabr

@juruainformativo Curta a publicação oficial do sorteio. Marque uma pessoa nos comentários da publicação (não vale marcar celebridades, perfis de empresas ou páginas falsas). Certifique-se de que seu perfil seja público, pois contas privadas não serão aceitas.

Quanto mais você comentar, mais chances terá de ganhar! O sorteio será realizado ao vivo no dia 8 de setembro, no último dia da transmissão da Expoacre 2024.

Caso o ganhador não tenha seguido todas as regras, um novo ganhador será sorteado.

Assista ao vivo a transmissão da 1º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: